En créant le blog Bons Plans Voyage New York, en octobre 2008, j'ai créé sans le savoir les conditions de vie d'une communauté de voyageurs passionnés, des voyageurs qui ont tous en commun d'être tombés sous le charme de New York ou caressent l'espoir d'y aller un jour ! C'est à ces voyageurs, ces "French Yorkers", comme j'aime à les appeler, que je dois aujourd'hui le succès de mon blog, et c'est tout naturellement pour eux, et ceux qui suivront, que l'idée m'est venue de concevoir le guide de voyage GO NEW YORK ! Un guide 100 % pratique, tout à la fois guide et organizer de voyage ! Un guide personnalisable, qui donne des informations mais accepte aussi d'en recevoir, parce que vous avez tous, un jour ou l'autre, eu besoin d'annoter votre guide, d'ajouter des adresses, ici ou là, des points sur une carte... Pourquoi devriez-vous continuer de le faire à la marge ? Il était temps qu'un guide vous place aux commandes de VOTRE voyage et se tienne au rôle qui doit être le sien, c'est-à-dire celui de copilote. Un guide connecté, enfin, grâce aux codes à flasher et aux liens courts qui permettent d'accéder à des contenus en ligne (compléments d'information, articles, portails de réservation...) et facilitent la préparation au voyage. Une cinquième édition entièrement mise à jour ! Cette nouvelle édition de GO NEW YORK propose toujours plus de bons plans et d'idées pour découvrir la ville autrement. Sur cette édition, nous avons mis à jour les plannings proposés pour qu'ils soient encore plus cohérent avec les attentes des voyageurs (un planning pour une première fois à New York, un planning pour un 2e séjour à New York, un planning pour une énième fois à New York et enfin un planning avec mes propres coups de coeur. Nous avons voulu également mettre en avant le côté "New York Authentique". Nous laissons de côté les chaînes mondiales pour mettre en lumière les joyaux locaux qui font l'âme de la ville. Chaque carte du guide est une invitation à explorer les trésors cachés et à partager la passion des petits commerces uniques à New York. En choisissant notre guide, vous choisissez une expérience new-yorkaise authentique, plongeant au coeur des communautés qui font la richesse et la diversité de cette métropole.