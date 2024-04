Enseignement scientifique 1re - Livre élève - Ed. 2024

Vous retrouverez dans votre manuel d'Enseignement Scientifique 1re : - Des manuels totalement conformes aux aménagements de programme, mettant l'accent sur la construction du savoir scientifique, les pratiques scientifiques et les impacts de la science sur la société. - Des questionnements facilitant la mise en place de la différenciation, adaptés à tous les élèves, suivant une spécialité ou non. - Des mises en activité variées : travail en groupe, modélisation, activité numérique, expérience, débat, histoire des sciences... - Une rubrique "Esprit critique" présente les principaux biais cognitifs et trouve son prolongement dans des activités et des exercices. - Des flashcards sur les mots-clés et des QCM interactifs facilitent le travail en autonomie.