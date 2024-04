L'oeuvre de Kaiji Kawaguchi

MEMA - Musée du Manga et de l'animé Né en 1948 à Onomichi dans le département de Hiroshima, Kawaguchi Kaiji est l'un des grands dessinateurs japonais de bande dessinée de sa génération. Couronnées d'un immense succès, ses imposantes séries historiques Chinmoku no katai (the silent service), Zipang, Taiyô no mokushiroku (spirit of the sun) ou Kûbo Ibuki (le porte-avion Ibuki) mettent en scène des combattants (souvent militaires) engagés dans des conflits géopolitiques permettant de revisiter l'histoire moderne de son pays. Passionné par le dessin dès l'enfance, il est marqué par l'avènement du gekiga (une production de bande dessinée alternative au manga pour enfants de l'immédiat après-guerre, plus urbaine et bientôt plus adulte et plus violente), et bien sûr par le registre du cinéma. En 1968, il est encore étudiant lorsqu'il voit son premier récit publié, et signe ses premières séries au tournant des années 1970. Il y explore d'emblée le passé proche du Japon, dans ses aspects les moins reluisants, sa violence et ses enjeux de pouvoir. A ses yeux, comme pour bien d'autres dessinateurs de sa génération (Hirokane Kenshi, Taniguchi Jirô, Homma Riu, Nagayasu Takumi, Murakami Motoka...), le registre de la bande dessinée est avant tout un champ d'exploration du réel, destiné à un public plus mûr que le lectorat enfantin. Comme eux, il alterne collaborations avec des scénaristes et créations originales.