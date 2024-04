Pratiques et ressources - CE - Langage oral

Le langage oral, ça s'enseigne et ça s'apprend au CE ! Un nouvel ensemble bi-média clé en main, motivant, pour animer la classe et faire progresser les élèves à l'oral ! Une pochette contenant : Le guide pédagogique 30 séances répondant aux programmes et liées chacune à un champ disciplinaire : Français (EDL, articulation, littérature et compréhension, lecture à voix haute), Maths, EMC, Questionner le monde, EPS, Disciplines artistiques. - Des séances indépendantes les unes des autres, de durée variable (entre 10 et 50 minutes) ; 1 double page = 1 séance. - De nombreuses autres séances proposées, sur d'autres champs disciplinaires ou en prolongement. - La mise en oeuvre détaillée de chaque séance : objectifs langagiers et disciplinaires, modalités de travail, matériel et supports, déroulé pas à pas, autres séances possibles et prolongements. Les spécificités et les attendus sont précisés pour chaque niveau quand il y a lieu. - Pour l'évaluation : des grilles de réussite se basant sur des critères d'observation applicables à toutes les séances. Le bloc de fiches ressources perforées détachables (160 pages) - De nombreuses fiches prêtes à l'emploi, à photocopier (en noir), ou à distribuer aux élèves (en couleurs), pour la mise en oeuvre des séances : textes, photos, oeuvres d'art, illustrations, schémas... -> Une grande richesse de textes, documents et supports pour motiver les élèves. Les documents couleur sont fournis en quantité suffisante pour faire travailler une classe entière. + les ressources numériques à télécharger : -Toutes les fiches ressources au format numérique pour la vidéoprojection ou l'impression. -Des documents audios (lectures de textes, extraits musicaux et vidéos). > Le mode d'emploi pour accéder aux ressources numériques : ecole. nathan. fr/activation_numerique