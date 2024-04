Et les étoiles sont apparues Dans ce deuxième roman, nous retrouvons les personnages et les lieux de La Confusion des temps. Après avoir accueilli les paroles de sa mère Luisa, Alice interroge les silences de Théo, son père. Une rencontre imprévue, hors du réel, l'aidera à (re)tisser les fils de son histoire, après avoir parcouru de nombreux chemins entre Algérie, Tunisie, Maroc, Allemagne, Pologne et France. Pétrie de marqueurs transgénérationnels comme nous le sommes tous, Alice nous livre un conte dont les racines plongent dans l'imaginaire et la réalité confondus. Un troisième opus suivra pour dénouer ce qui doit l'être...