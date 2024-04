Le Mendiant de Jérusalem

La guerre des six jours vue par le prix Nobel de la paix. Elie Wiesel convoque ses personnages, présents ou rêvés, vivants ou morts, et les enracine dans le temps d'un événement majeur en Israël : la guerre des Six Jours. Réunis au pied du mur des Lamentations, ils parlent, commentent et se font les témoins ardents d'une cité où chacun vient en mendiant, et repart lesté d'une foi et d'une histoire éternelle. "La sagesse et la lucidité d'Elie Wiesel débordent de douceur, d'une naïveté acharnée, de la folle tentation de croire encore en l'homme". Le Figaro Elie Wiesel (1928-2016) est un écrivain né en Roumanie et rescapé d'Auschwitz, Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1986. Philosophe et écrivain, il est notamment l'auteur de La Nuit, du Testament d'un poète juif assassiné (prix du Livre Inter 1980) et du Désir fou de danser. La plupart de ses ouvrages est disponible chez Points. Prix Médicis 1968