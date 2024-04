Mes petites attentions. + de 40 idées DIY à offrir. + de 40 idées DIY à offrir

Faire soi-mêmen'est plus seulement un passe-temps, c'est aussi une manière de marquer un évènement pour exprimer sa créativité et embellir la vie. C'est ce que vous propose ce livre accessible à tous, débutants comme experts. Partez à la découverte de techniques inconnues pour vous faire plaisir et gâter vos proches avec de petites attentions toutes aussi jolies les unes que les autres.