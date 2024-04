Une ascension nimbée de mystères et de mensonges. Ils s'appelaient Xu Djin et Liu Lianman, n'avaient jamais vu de montagnes auparavant et encore moins pratiqué l'alpinisme de quelque façon que ce soit. En 1960, le Parti communiste chinois les élève au grade de "désignés volontaires" et leur commande, ainsi qu'aux camarades qui les accompagnent, de conquérir le Qomolangma, tel que les gens du cru désignent l'Everest depuis toujours. Mission supplémentaire, ils sont tenus de déposer sur le toit du monde (8 849 mètres) un buste de Mao Zedong en un geste symbolique supposé souligner la conquête définitive du Tibet. Le climat de propagande est tel que l'opinion du pays tout entier néglige que la plus haute montagne de la planète a été vaincue pour la première fois sept ans plus tôt, par des explorateurs aguerris... "Dans "Les Alpinistes de Mao" , l'auteur Cédric Gras revient sur l'épopée himalayenne chinoise, entre mythe et réalité. Passionnant". Le Point Né en 1982 à Saint-Cloud, Cédric Gras a suivi des études de géographie entre la France et la Russie avant de diriger plusieurs Alliances françaises en Russie et en Ukraine. Membre de la Société des explorateurs français, il sillonne aujourd'hui les immensités eurasiatiques pour ses écrits et des documentaires, notamment pour Arte.