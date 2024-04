L'Aube de la nouvelle humanité

La construction des anneaux spatiaux en orbite autour de la Terre ne peut se faire sans l'utilisation de clones améliorés. L'intelligence et la résistance des clams en font de parfaits outils dont on peut user et abuser. La non-humanité de ces machines humanoïdes à la peau bleue fait consensus. Peu de voix s'élèvent pour les défendre, surtout après l'attentat commis par l'un d'entre eux dix ans auparavant. Cet équilibre pourrait bien basculer lorsqu'on retrouve un cadavre étrangement mis en scène dont on ignore même s'il est humain ou clam. Quel message le meurtrier veut-il faire passer ? Et à qui ? Secondé par la stagiaire Eloïse Laforte, l'inspecteur Celsé Duncan mène l'enquête entre les sphères de l'art et des sciences. Dans ces deux domaines, les apparences se révèleront parfois trompeuses.