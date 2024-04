ODONTO-STOMATOLOGIE - Acupuncture. Cahier Clinique d'Acupuncture

De plus en plus de dentistes se forment en acupuncture, convaincus que cette technique peut les aider dans diverses pathologies bucco-dentaires. La médecine traditionnelle chinoise (MTC) décrit en effet de nombreux moyens de prévenir ou de traiter toute une gamme d'affections touchant aussi bien la bouche que les dents ou encore la salive. Cet ouvrage réunit les données de la littérature concernant le domaine de l'odontostomatologie en MTC, tant physiologiques que physiopathologiques et thérapeutiques. Un chapitre est spécialement dédié à la neuralthérapie. Ce domaine est particulièrement familier pour les dentistes qui sont régulièrement confrontés à des infections chroniques, à des foyers irritatifs ou encore à des cicatrices toxiques créant des champs perturbateurs à l'intérieur de l'organisme.