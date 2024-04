Frères et soeurs saints, 12 fratries extraordinaires de Jacques et Jean aux s urs Martin

Découvre, à travers un récit vivant, une BD, des anecdotes et informations historiques et une prière, la relation fraternelle qui a lié ces saints dans la foi : saints Jacques et Jean, apôtres ; saints Lazare, Marthe et Marie ; saints Côme et Damien ; saints Donatien et Rogatien ; saints Ambroise et Marcelline ; saints Benoît et Scholastique ; saints Cyrille et Méthode ; saint Bernard et bienheureuse Ombeline ; saint Louis et bienheureuse Isabelle de France ; sainte Thérèse de Lisieux et ses soeurs ; sainte Elisabeth de la Trinité et Marguerite ; sainte Thérèse-Bénédicte de La Croix (Edith Stein) et Rosa Stein. Ils n'auront plus de secret pour toi !