Armageddon 2036

Nous sommes en 2036 dans un monde à la limite de la rupture. L'escouade française Hope, composée de cinq soldats d'élite, combat les desseins de Daesh, devenu une armée de mercenaires. Angel et ses frères d'armes combattent avec ardeur pour sauver et redonner espoir aux opprimés, au péril de leur vie. Mais les forces en oeuvre sont de plus en plus pressantes et l'Armageddon se rapproche inéluctablement... De nombreux événements se greffent à ce monde aux allures d'apocalypse et la bataille du bien contre le mal est à son paroxysme. L'humanité survivra-t-elle ?