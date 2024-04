Le goût des bibliothèques

Espace de travail, de documentation, d'apprentissage, de loisir, d'évasion et lieu de lecture, les bibliothèques ont des formes et des fonctions multiples : publiques ou privées, destinées au plus grand nombre ou réservées à une élite. Lieux architecturaux remarquables investis par les livres, ou construits à cet effet, les bibliothèques participent à la vie de la cité. Espaces de conservation et de mémoire, mais aussi ateliers de création - les bibliothèques d'écrivains par exemple révèlent aussi des processus d'écriture. De la Mazarine parisienne à la Humboldt de Berlin, de la BNF au British Museum, de la bibliothèque de quartier à celle du Nautilus, d'Alexandrie au Vatican, flânerie en compagnie de Voltaire, Guillaume Apollinaire, Jules Verne, Robert Musil, Blaise Cendrars, Jacques Roubaud, Umberto Eco, Virginia Woolf, Georges Perec, Walter Benjamin, André Breton, Ray Bradbury, Dominique Perrault, Nick Tosches et bien d'autres...