Vérone et le lac de Garde en quelques jours

Lonely Planet : un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir le lac de Garde et ses environs, le lac le plus prisé d'Italie. Des focus sur les zones incontournables : les vignobles de Valpolicella, Soave et Bardolino, les activités nautiques à Riva del Garda, les stations thermales de Sirmione et Bardolino, le Monte Baldo pour une randonnée incroyable, les arènes romaines de Vérone... Une excursion à Mantoue pour découvrir les fresques de Mantegna dans le palais ducal. Des zooms pour mieux comprendre la région, alpine au nord, quasi méditerranéenne au sud et vénitienne à l'est. L'huile d'olive, le vin, les citrons et toute la gastronomie qui font la réputation du lac de Garde Des conseils pour profiter des marchés, partir en excursion sur le lac, visiter les enoteca et goûter leurs vins, choisir les spots idéals avec des enfants. De nombreuses cartes et un plan détachable de la région avec les principaux sites.