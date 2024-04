Informer, sensibiliser, agir : une scientifique face au changement climatique. De la calotte du Groenland au cycle de l'eau dans l'Antarctique : un parcours exemplaire. Quantifier les variations passées du climat et du cycle de l'eau atmosphérique à partir d'archives naturelles, utiliser ces informations pour évaluer les modèles de climat, mieux anticiper les changements à venir et prendre la mesure de l'influence humaine : telles sont les grandes lignes des travaux de recherche de Valérie Masson-Delmotte. Revenant sur sa participation à de grands projets menés notamment au Groenland, elle restitue également son expérience au sein du GIEC, en tant que co-présidente d'un des groupes de travail, de 2015 à 2023. Tout au long de son parcours professionnel, elle a pris conscience de la nécessité de s'engager pour la démocratisation et l'appropriation des connaissances scientifiques vis-à-vis du changement climatique, et des leviers d'action permettant d'en limiter les risques. Elle multiplie les prises de parole publiques, oeuvre à la formation des décideurs, et mène des actions au quotidien. Avec ce livre, elle nous fait mesurer l'importance des sciences du climat pour être acteurs et actrices de ces transformations.