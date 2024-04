Les seigneurs des grands tours

Le premier livre pour mettre à l'honneur le club des vainqueurs d'étapes sur les trois Grands Tours : Tour de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne. C'est un club confidentiel dont on rêve en secret, un cercle d'initiés qui n'accueille de nouveaux membres qu'à de rares occasions - et seulement ceux qui sont capables de se surpasser pour côtoyer cette élite. Une seule condition pour être admis parmi les Seigneurs : avoir remporté une étape sur chacun des trois Grands Tours (Giro, Tour de France et Vuelta). A ce jour, ils sont seulement une petite centaine de coureurs à avoir accompli cet exploit digne des plus grands. Du Cannibale Eddy Merckx - fort de 64 victoires cumulées - à l'Allemand Lennard Kämna - dernier venu en septembre 2023 -, en passant par la folle attente de 4848 jours de la star italienne Mario Cipollini pour s'adjuger une place dans la prestigieuse liste, découvrez les champions incontournables d'une confrérie à nulle autre pareille. Préface d'Arnaud Démare