Les enquêtes d'Enola Holmes : Enola Holmes et la marque de la mangouste

Enola & Sherlock : un duo de choc dans une nouvelle aventure inédite ! La jeune détective Enola Holmes et son frère Sherlock sont appelés à la rescousse pour retrouver un éditeur de renom qui a disparu... et qui n'est autre que le meilleur ami de Rudyard Kipling ! Durant leur enquête conjointe, Enola va devoir se frotter à des chiens enragés, à des savants fous, et à des confrérie mystérieuse portant la marque de la mangouste...