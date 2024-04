Polar et émeraude noire. Portrait(s) de l'Irlande à travers le roman policier

Ecrire l'histoire, c'est toujours mener une enquête minutieuse en partant des faits et de leurs traces objectives en les dissociant des représentations et des souvenirs nécessairement plus discutables. L'Irlande est une terre où les enjeux mémoriels sont aussi complexes que puissants. Cet ouvrage propose d'explorer la genèse d'un genre littéraire, le roman policier, qui connaît actuellement un succès retentissant en Irlande et dans le monde. Il prend donc la forme d'une poupée russe : une enquête sur un genre où l'enquête se trouve justement au centre des enjeux et dispositifs narratifs dans une Irlande profondément changée depuis 1916.