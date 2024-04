Le goût de l'amour

Le saisissement d'une rencontre amoureuse est une chose, l'écriture de ce moment en est une autre, et sa lecture une troisième. Entre eux, un entrelacs d'émotions, d'identifications et de malentendus. La rencontre initiale donne à l'histoire d'amour une couleur, une tessiture, une tonalité indélébiles. Le premier instant est celui de la stupeur. Après reste gravé en mémoire le détail qui fit l'impulsion : un mot, une phrase, un rire, le son d'une voix, la pose d'un corps, un lieu. Mêlant les siècles, les cultures et les genres, ce Goût de l'amour dessine une double carte du Tendre : une déambulation dans l'univers des ravissements passionnels, coups de foudre, liaisons dangereuses et autres affinités électives, comme dans la bibliothèque de quelques livres indispensables. L'amour et la littérature conjugués pour éclairer le zénith du doux plaisir de l'illusion. En compagnie de Gustave Flaubert, André Breton, Milan Kundera, Simone de Beauvoir, Eric Rohmer, Stefan Zweig, Elizabeth von Arnim, Vladimir Nabokov, Jens August Schade et bien d'autres.