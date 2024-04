Kuma Kuma Kuma Bear - Tome 9

La nouvelle mission de Yuna à la capitale royale ? Etre la garde du corps d'étudiants un peu trop sûrs d'eux ! Mais attention, s'ils se moquent d'elle, elle leur fera la tête au carré, foi de Yuna ! Yuna part libérer le ruchier, la source de miel de ce monde, et découvre sur place des ours combattant des orcs ! Quelque temps plus tard, on lui confie la garde d'étudiants très sûrs d'eux. Et dire qu'elle vivait isolée, autrefois !