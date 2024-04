Les orphelins des résistants : du deuil à la transmission mémorielle

Les ombres des ombres, les ombres des lumières. Telle semble être la position des enfants des résistants. Du vivant de leurs parents, ils sont leurs aides discrètes ou des témoins dont il faut se soustraire au regard. Après leur mort et la Libération, ils deviennent leurs représentants. Leur individualité leur est presque niée : appelés à être sages, ils ne peuvent s'exprimer sur leur deuil. Refoulant cette douloureuse histoire ou cherchant à l'extirper des ténèbres, les enquêteurs en herbe se muent en chercheurs quand ils disposent enfin de leur temps et des archives familiales. Car le passé ne se referme pas facilement. Les hommages aux résistants, les procès, les nouvelles guerres, l'affaire Speidel, avec la nomination d'un ancien nazi au commandement de l'OTAN, tout leur rappel l'absence vécue au quotidien. Comment composent-ils avec ? Comment la transforment-ils en tremplin pour avancer et s'épanouir ? La résilience n'est pas innée, mais naît d'une volonté. Peu à peu, les orphelins reprennent leur place d'acteurs de l'Histoire et veillent à sa transmission.