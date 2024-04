Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, Dinan et Granville En quelques jours 1ed

Toutes les clés pour découvrir la baie du Mont-Saint-Michel et le pays malouin le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, ultrapratique et richement illustré pour découvrir toute la baie du Mont-Saint-Michel de Granville à Cancale, mais aussi Saint-Malo, Dinard et la vallée de la Rance jusqu'à la cité médiévale de Dinan. Des suggestions de journées pour optimiser votre temps sur place : visite du Mont-Saint-Michel, mais aussi de Cancale et de ses parcs à huîtres ; Saint-Malo, Dinard et Dinan à vélo ; des plages de Granville à la traversée de la Baie à pied... Les meilleurs itinéraires de randonnée à pied ou à vélo, et des sorties et activités pour découvrir au plus près le cadre exceptionnel de la baie du Mont-Saint-Michel et les sublimes paysages de la côte bretonne. Des zooms sur les incontournables lors d'un séjour : l'abbaye du Mont-Saint-Michel et sa "Merveille', la cité historique de Dinan, les îles Chausey, les remparts de Saint-Malo, les plus belles randonnées sur le sentier des douaniers (GR(r))... et des encadrés thématiques pour en apprendre plus sur la culture et le patrimoine de la région. Une carte pour chaque chapitre, des plans des villes, et un plan détachable de l'ensemble de la région.