Découvrir la lecture tout en douceur avec des livres 100% moelleux ! Pour développer tous les sens de votre enfant dès son plus jeune âge et lui ouvrir les portes de l'imaginaire, réalisez vous-même et avec amour ses tout premiers livres. Cet ouvrage vous propose 20 projets pas-à-pas pour coudre des livres d'éveil en tissu : en patchwork, brodés, à colorier, avec des éléments cachés ou en pop-up, ronds, carrés, en accordéon... Découvrez tous leurs secrets de fabrication. L'auteure vous livre trois techniques faciles pour relier les pages entre elles et vous guide pour chaque création avec des explications détaillées, richement illustrées de photos et de schémas. Amusez-vous à mélanger ces différentes reliures et idées de livres pour apprendre à votre enfant à : Reconnaître les formes. Découvrir les matières. Apprendre les couleurs, les animaux, les saisons, les lettres de l'alphabet... Jouer avec un livre qui se transforme en tapis d'éveil. Colorier ses premiers dessins. Reconnaître ses proches dans son tout premier album photo... Et en bonus, vous trouverez 5 tutoriels d'accessoires à fabriquer autour des livres : des marque-pages, un range-livre mural, un tote-bag coloré, une panière de rangement et une boîte à livres. Inspirez-vous des techniques de base et de la multiplicité des modèles proposés pour créer et offrir des livres d'éveil entièrement personnalisés et remplis de belles histoires !