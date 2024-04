La tour Eiffel sous l'océan

La tour Eiffel s'en va sous l'océan ! La tour Eiffel va rendre visite à sa copine la Petite Sirène sous l'océan. Sous l'eau, des chants résonnent : un concert se prépare dans le palais en coquillages. Sur leur chemin, la tour et la sirène rencontrent une tortue égarée, un poisson-lanterne et un baleineau pris au piège d'un filet de pêche. Arriveront-elles à surmonter tous ces obstacles et à rejoindre le palais à temps pour le concert ? Des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !