Sur l'épaule des géants

"- Dieu sait ce que cette petite va me coûter en psychanalyse, avec une famille pareille ! - Au pire, elle fi nira artiste, ce qui est toujours bon pour le coeur. Au mieux, elle aura du succès, ce qui résout d'autres problèmes, souriait la désormais arrière-grand-mère". Des découvertes de Louis Pasteur jusqu'aux attentats du World Trade Center, en passant par la Grande Guerre et Mai 68, l'incroyable épopée du clan Aghulon s'écrit sur quatre générations. Dans cette famille d'originaux, les femmes portent des noms de fleurs, les chats philosophent, et l'on rêve autant de baisers que de microscopes ou de musique. Des Cévennes à Paris, la pétulante Marguerite nous entraîne dans des aventures rocambolesques à travers un siècle tragique et fabuleux, mais toujours trépidant.