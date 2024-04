Glace. La trilogie des glaces, Tome 1

Dawsyn n'a jamais rien connu d'autre que la Pointe, territoire piégé entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. La vie est une bataille incessante pour tous ses habitants. Survivre au froid mordant, ne pas faire une chute mortelle dans le Gouffre, esquiver la violence de ses voisins ne suffit pas. Il faut aussi échapper à la Sélection : à chaque nouvelle saison, les Glaciens, vicieuses créatures ailées, attrapent des victimes au hasard et les emportent dans le ciel. On ne les revoit jamais. Seul membre restant de sa famille, Dawsyn a survécu jusqu'à présent... Mais la chance tourne. Elle est sélectionnée et arrachée de sa maison glacée, coupée de tout ce qu'elle connaît. Qui sait ce qui lui arrivera de l'autre côté du Gouffre : la mort ? l'esclavage ? pire encore ? Glace, premier tome de La trilogie des glaces, plonge ses lecteurs dans un univers aussi cruel que surprenant, où la survie est tout sauf assurée.