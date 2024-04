Un Ami pour Georges

Georges a toujours voulu un ami, quelqu'un avec qui parler, rigoler, et faire tout ce que font des amis. Un beau jour, il fait la rencontre de Claude, un petit poisson. Georges voit en lui l'ami qu'il n'a jamais eu. Mais le lendemain, Claude n'est plus là. Georges se lance alors en pleine mer à sa recherche et parvient à le faire entrer dans un bocal. Bien vite, Georges prend néanmoins conscience d'une chose : Claude n'est pas heureux... L'amitié, n'est-ce pas aussi penser au bien de l'autre ?