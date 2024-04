L'éducation au développement durable et à la transition écologique

L'éducation au développement durable (EDD) est une mission de l'Ecole, inscrite à ce titre dans le Code de l'éducation. C'est une éducation transversale à toute la scolarité, aux champs disciplinaires, et à tous les temps de la vie de l'élève. Les enjeux de l'EDD sont essentiels à la formation de tout citoyen afin de lui donner les clés de la compréhension et de l'appropriation des grandes questions actuelles de société, et de lui permettre d'acquérir les compétences indispensables à l'exercice d'une citoyenneté environnementale éclairée. L'EDD existe depuis de nombreuses années, mais depuis quelques années le contexte sociétal a évolué : les impacts des activités humaines sur le changement climatique ne sont plus guère contestés, les objectifs de développement durable et l'Agenda 2030 de l'ONU offrent un cadre conceptuel et pratique, etc. Dans ce contexte, l'EDD semble plus que jamais constituer un enjeu essentiel de la formation des nouvelles générations, mais les difficultés de mise en oeuvre sont nombreuses. Les équipes ont besoin d'aide pour acquérir une culture commune. Comment mettre en oeuvre une EDD reposant sur une construction progressive des savoirs, mettant en cohérence les enseignements et les projets éducatifs ? Comment optimiser la dimension éducative des établissements, évaluer et valoriser les compétences transversales, tant pour les élèves que pour les personnels ? Cet ouvrage opérationnel répond à toutes les problématiques évoquées : des mises au point concises et précises, des appuis sur des exemples concrets, des propositions argumentées et analysées.