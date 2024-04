Love Mix-Up - Tome 8 (VF)

Love Mix-Up, c'est une romance moderne et bourrée d'humour qui, grâce à ses personnages aussi bienveillants que maladroits, ne manquera pas de faire chavirer vos coeurs ! Alors que l'été touche à sa fin, Aoki et Ida admirent un feu d'artifice en amoureux... Aoki, tout chamboulé par l'évolution de son couple, ne sait plus où donner de la tête. Entre les préparatifs du festival culturel, une possible présentation officielle aux parents de chacun et les examens d'entrée à l'université qui approchent, la rentrée scolaire s'annonce bien mouvementée pour nos deux tourtereaux !