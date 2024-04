Guide de lithothérapie

Ouvrage de base pour choisir et utiliser les pierres et cristaux afin de bénéficier de leurs bienfaits et de leurs actions thérapeutiques. 30 fiches détaillées et illustrées sur les cristaux les plus utilisés en lithothérapie : présentation, composition, origine, caractéristiques, bienfaits, utilisation... Pour tous les problèmes et maux du quotidien : anxiété, stress, troubles digestifs, migraines, insomnies, etc. Un format poche très pratique, illustré en couleur.