Homme d'action. Mourir ou survivre au service de la nation

Déjà vendu à plus de 10 000 exemplaires, découvrez la nouvelle édition du témoignage extraordinaire d'un ancien commando marine de l'armée française, à travers 10 histoires vraies de missions conduites par des militaires d'exception. Au coeur d'expériences extrêmes et de situations ultra-violentes, Julien B. nous emmène en immersion dans la vie personnelle et professionnelle de ces hommes d'action au parcours hors du commun. Comment réagit-on face à une personne tuée devant soi ? Comment aborder un go fast de nuit dans un océan déchaîné ? Comment vit-on le fait d'être assiégé par 60 talibans dans un village afghan ? Comment protéger un VIP dans une zone de guerre ? Cette nouvelle édition comprend deux chapitres complétés par des informations inédites : le stage commando offre un regard exclusif depuis l'intérieur, détaillant les épreuves physiques et mentales ; l'opération en Afghanistan, nommée "Opération HK35" , transporte les lecteurs dans un environnement hostile où l'adrénaline et le danger sont omniprésents. Au fil de ces 10 histoires, ce sont autant de principes clés d'enseignement pratique qui sont dévoilés progressivement. Entre témoignage saisissant et manuel pratique, réveillez le héros qui sommeille en vous !