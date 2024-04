Le cours de l'eau

A chaque fois que l'eau apparaît dans un article du Code civil, elle pose problème : des voisins par exemple s'entredéchirent à cause d'une source, ou l'Etat ne sait pas bien comment classer les rivières et les fleuves. L'eau est source de complications, de litiges. Fluide, elle déjoue les catégories juridiques et trouble le Code, matrice de la propriété privée.