Histoires farfelues d'orthographe Vincent Millier-Million-Milliard et autres histoires

Moi, je n'aime pas l'orthographe... Mais j'adore les histoires ! Des histoires à lire et écouter, ainsi que différentes activités (jeux, dictées farfelues...), pour comprendre les règles d'orthographe en s'amusant. A l'Ecole des nombres, un pensionnat de prestige depuis l'Antiquité, la discipline est très stricte, l'invariabilité est la devise de l'établissement : chaque élève est tenu de revêtir un uniforme. Tous les élèves d'ailleurs s'accommodent bien de cette discipline. Et nul ne songe à la contester. Tous, sauf Vincent Millier-Million-Milliard... Vincent Millier-Million-Milliard ne fait rien comme tout le monde... Dans ce recueil CP-CE, 6-8 ans : 1. L'Ecole des nombres 2. Vincent Millier-Million-Millard 3. La drôle d'histoire du trait d'union Des histoires à lire et écouter, ainsi que différentes activités (jeux, dictées farfelues...), pour tout comprendre en s'amusant sur ces règles d'orthographe : l'invariabilité des nombres, les exceptions vingt et cent, les traits d'union. Le talent d'autrice et de conteuse d'Elodie Fondacci, les illustrations magnifiques de Marianne Barcilon et la créativité pédagogique des enseignantes Muriel Guitton et Charivari. + OFFERT : les histoires en version audio à écouter en ligne Découvrez les atouts des Histoires farfelues d'orthographe pour comprendre les règles d'orthographe en douceur à l'école. LES LECTEURS EN PARLENT : " Je félicite les auteures pour leur inventivité " " Ces histoires sont plaisantes à lire et rigolotes pour les enfants. " " Une excellente idée pour des familles soucieuses d'aider leurs enfants à apprendre les automatismes de l'orthographe. " " Je vous recommande chaudement ce petit ouvrage pour aider vos enfants dans l'apprentissage de l'écrit ! " " Les exercices sont variés et ludiques, tout comme les activités créatives. " " C'est un très bon ouvrage que je conseille pour ceux qui veulent avoir un complément en orthographe, qui ne soit pas perçu comme ennuyeux par les enfants. "