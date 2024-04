This book kills

Elle a imaginé le crime parfait, quelqu'un l'a commis. La prochaine victime : c'est elle... Quand Hugh Henry Van Boren, l'un des élèves les plus populaires et les plus riches de la réputée Heybuckle School, est retrouvé mort, tout le monde s'interroge sur l'identité du coupable. Le lendemain, Jess Choudhary reçoit un message la remerciant d'avoir inspiré l'assassin. Découvrant alors que Hugh a été tué exactement de la même manière que le personnage de la nouvelle qu'elle a écrite, elle redoute que tout l'accuse. Le temps presse, et l'adolescente sait que si elle ne trouve pas la clé de ce mystère, elle connaîtra le même destin funeste que son camarade.