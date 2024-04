L'honneur m'est plus cher que la vie - L'audacieuse confession de Monsieur, frère de Louis XIV

" Deux frères, un seul peut être roi " L'incroyable confession de Monsieur, frère de Louis XIV " J'entends grincer la plume de mes détracteurs, je sens le parfum empoisonné de leur encre, je devine que leurs bouches se tordent de plaisir à l'idée de commettre bientôt ma nécrologie - car elle sera impitoyable. Rien ne me sera épargné. On écrira que je fus mou de corps et d'esprit, on se moquera de la préciosité de mes moeurs à rebours du caractère viril du Quatorzième, le Soleil éblouissant du puissant royaume de France. Jusqu'à ce jour, je me suis tu. Désormais, il est temps de dire la vérité. Et d'obtenir ce qui m'est dû. " Alors qu'il se sent mourir, Monsieur, cadet de Louis XIV, vient réclamer le prix de sa fidélité sans faille à son frère. Dans une confession captivante, il raconte sans concession ce qu'il vécut dans l'ombre écrasante de son aîné, lui, le témoin le plus intime des secrets d'un règne éblouissant. Couronné à de nombreuses reprises (Prix Coeur de France, Nuit du Livre, Prix Jules-Verne), Jean-Michel Riou renoue avec le siècle de Louis XIV après ses best-sellers L'Insoumise du Roi-Soleil ou Versailles, le palais de toutes les promesses, vendus à plus de cent mille exemplaires. D'une plume toujours éblouissante, l'auteur livre un roman exceptionnel sur Monsieur, ce prince mal-aimé de l'Histoire qui aurait pu être roi.