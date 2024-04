Réinventer les étoiles

Après 8 ans de problèmes psychiatriques et allers-retours en hôpital psychiatrique, Joël, 17 ans, va un peu mieux. Assez pour obtenir un travail au vidéo-club du coin, en tout cas. Il espère repartir à zéro. Connu sous le nom de "Solo" au travail, il va s'y faire une amie - la première depuis des années -, "Bébé" . Mais "le drame qui lui est arrivé" et l'a plongé dans cette détresse n'est jamais très loin et menace de refaire surface.