La secte des oubliées

Passé et présent finissent toujours par se rejoindre... Longbill Beach, 1982. Emily Vaughn se prépare pour un moment inoubliable : son bal de promo. Mais, à cause d'un secret, cette soirée sera la dernière d'Emily. Au lever du jour, elle est retrouvée assassinée. Quarante ans plus tard, le mystère reste entier. Ses amis ont fait leur deuil, sa famille s'est repliée sur elle-même, et la vie a repris son cours, jusqu'à présent... Andrea Oliver, récemment nommée US Marshal, reçoit sa première mission : protéger un juge de Longbill Beach. Pour la policière, c'est surtout l'occasion d'enquêter sur la mort d'Emily. Le tueur est toujours en liberté, et elle est bien décidée à le démasquer, au risque de connaître le même sort que la jeune fille. L'héroïne de Son vrai visage, adapté sur Netflix, est de retour dans ce thriller électrisant. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Maxime Shelledy et Souad Degachi. A propos de l'autrice N°1 sur les listes internationales de best-sellers, Karin Slaughter est l'une des autrices les plus populaires et les plus plébiscitées dans le monde, publiée dans 120 pays et vendue à plus de 40 millions d'exemplaires. " Karin Slaughter est un monstre sacré du polar. Quelle auteure ! " Gérard Collard, La Griffe noire " Une intrigue menée, comme toujours avec Karin Slaughter, avec brio et sensibilité " Blog Les pipelettes en parlent