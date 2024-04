Les mondes dévastés. Tome 1, Les astres ravagés

L'humanité est dans une impasse. Naira Sharp est une révolutionnaire. Les planètes habitables sont anéanties aussi vite qu'elles sont découvertes, car la toute-puissante famille Mercator contrôle l'exploration de l'univers depuis des décennies et exploite l'ensemble des matières premières sur lesquelles elle met la main sous prétexte de favoriser l'expansion de l'humanité. Mais Naira connaît la vérité et a l'intention de faire tomber la famille de l'intérieur. Tarquin Mercator est l'héritier de la dynastie. Il n'a jamais voulu diriger un empire commercial à l'échelle de la galaxie, il souhaitait seulement étudier les roches et lire des livres. Mais le père de Tarquin l'a chargé de surveiller l'exploitation minière d'une nouvelle planète, sans lui laisser le choix. Se faisant passer pour un des nouveaux gardes du corps de Tarquin, Naira envisage de détruire son vaisseau avant qu'il se pose. Mais ni l'un ni l'autre ne s'attend à se retrouver sur une planète morte. Pour survivre et garder son secret, Naira devra s'allier à l'homme qu'elle hait plus que tout. Ensemble, ils découvriront un complot qui les dépasse tous les deux. " Un début de série très prometteur. " Booklist " Une aventure pleine de rebondissements, de tension et de mystère extra-terrestre. " Wall Street Journal " Palpitant, plein de tension et de paranoïa. Ce livre m'a tenu éveillé bien trop tard ! " Max Gladstone, auteur lauréat des prix Hugo et Nebula " Une aventure captivante au rythme effréné et aux personnages charismatiques. Impossible à lâcher. " Connie Willis " O'Keefe est passée maître dans l'art de construire des univers. L'un des concepts de science-fiction les plus fascinants de l'année. " BookPage