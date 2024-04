Samsara. Tome 1

XIXe siècle : Umberlee, jeune aristocrate anglaise, se retrouve fiancée de force à Duncan, un homme froid et sans limite. Si elle semble se faire à l'idée, tout change lorsqu'elle rencontre lors de son voyage en Inde, Rohit. Ils ne le savent pas encore, mais ces deux jeunes gens sont des samsàras (des âmes soeurs qui reviennent à la vie tant qu'ils n'ont pas été réunis) qui ont connu une fin précédente funeste. Les machinations de Duncan et des ennemis de Rohit vont-ils éloigner notre héroïne de son amant ?? Cette civilisation et ses moeurs inconnues pour elle, vont-elles lui imposer des obstacles infranchissables ?? Plongez dans les paysages, les odeurs et les couleurs de l'Inde à travers ce roman passionnant et rempli d'aventures qui ne vous laissera pas sur votre faim !