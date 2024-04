ArchiCAD 27

Ce livre vous présente les principales fonctionnalités du logiciel ArchiCAD (version 27). Il est destiné tout autant aux étudiants en Design d'espaces qu'aux dessinateurs en bâtiment ou aux architectes. Il a comme objectif d'accompagner les personnes débutant avec ArchiCAD et de servir d'aide-mémoire aux utilisateurs plus chevronnés, dans la réalisation de maquettes numériques et plans pour des maisons individuelles, des immeubles de logement, des bâtiments tertiaires et industriels. Après une présentation d'ArchiCAD et du BIM, vous découvrirez l'interface graphique et verrez comment démarrer un projet en définissant paramètres et préférences. Vous apprendrez ensuite à utiliser tous les outils qui vous permettent de réaliser des schémas, des esquisses ainsi que tout dessin en deux dimensions. Vous apprendrez à modifier les éléments, à appliquer matériaux, surfaces et à gérer des structures composites ainsi qu'à optimiser votre travail grâce aux calques, propriétés, classification... Vous découvrirez les outils d'architecture (mur, dalle, porte, fenêtre, escalier...) et à configurer le maillage. Un chapitre est consacré aux annotations, éléments textuels indispensables à la compréhension et à l'exploitation d'un plan. Vous verrez ensuite comment créer des vues et préparer vos impressions. Dans les chapitres consacrés à la gestion des bibliothèques et des fichiers, vous verrez comment effectuer des échanges entre logiciels et comment créer vos modèles de documents. Le livre se termine par l'utilisation des fichiers d'export/import de type IFC, par l'exploitation des modules permettant le travail collaboratif tel qu'il est préconisé dans le BIM et par la présentation des outils d'ingénierie MEP.