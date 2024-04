Access 2021

C'est un cahier d'exercices : il vous propose des énoncés d'exercices et leurs corrigés et met ainsi à votre disposition, une réserve complète d'exercices : le formateur y trouvera rapidement de nouveaux exercices à proposer à ses stagiaires, l'utilisateur pourra s'entraîner et ainsi conforter et approfondir ses connaissances. Même s'il est conseillé de connaître les fonctions essentielles du logiciel (ou d'une version antérieure du logiciel) avant d'aborder les différents exercices proposés, ils vous permettront également de vous entrainer à mettre en oeuvre des fonctionnalités que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Le Cahier d'exercices sur Access va vous permettre de concevoir et gérer une base de données en réalisant des exercices variés et concrets : création de tables, mise en relation de ces tables, création de différents types de formulaires et sous-formulaires (sous forme de listes, de fiches, avec ou sans calculs...) intégrant différents types de contrôles, requêtes Sélection, requêtes avec calculs statistiques, requêtes paramétrées, tableaux d'analyse croisée, requêtes Action (création de table, mise à jour), requêtes SQL, conception d'états, création de modules et procédures VBA. Un exercice de synthèse basé sur la création d'une base de données permettant la réservation de gîtes vous est proposé en fin de livre. Vous approfondirez ainsi vos connaissances et serez à même d'exploiter de manière optimale toutes les fonctionnalités d'Access. Rédigé avec la version d'Access disponible avec un abonnement Microsoft 365, ce cahier d'exercices convient également si vous disposez des versions 2016, 2019 ou 2021 d'Access.