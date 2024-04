3 jours dans la nuit. Carnet d'une victimologue au coeur des abus

Dans ce livre, Isabelle Chartier Siben rassemble en 3 jours, comme en condensé, trente années consacrées aux personnes victimes d'abus dans l'Eglise. Se succèdent auprès d'elle des hommes et des femmes dont la vie a un jour été brisée , nous assistons à leurs échanges, ressentons la détresse qui les submerge, recueillons les précieuses étincelles de vie , et le téléphone qui sonne, cette conférence à préparer... Ces 3 jours offrent une plongée sans équivalent dans la réalité douloureuse et ignorée des victimes où, malgré tout, affleure la lumière.