Prières à mon ange gardien

Tu es protégé et défendu sur tous tes chemins. Ton ange gardien t'accompagne. Que ce soit le matin ou le soir, quand tu as peur, que tu t'ennuies, quand tu éprouve de la gratitude, de la colère ou de la joie... Quel réconfort de savoir que tu n'es jamais seul. Ces prières du célèbre moine bénédictin Anselm Grün, illustrées par Martina Hoffmann et traduites par Anne-Sophie Chauvet, donnent aux enfants le sentiment rassurant d'être protégés dans toutes les situations de la vie.