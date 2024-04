Entrez dans l'univers d'Ashley Wood Investigation 2 continue la traversée des mondes d'Eros et de Thanatos De nombreuses oeuvres réalisées à l'huile ou à l'acrylique sont publiées ici pour la première fois avec une qualité de reproduction des matières et des couleurs exceptionnelle Les thèmes de prédilection de l'artiste restent les femmes lascives les talons aiguilles et les robots The Ashley Wood Library Investigation 2 est le deuxième artbook d'une série consacrée aux peintures de cet artiste australien de renommée mondiale qui a su imposer son style unique et devenir un acteur incontournable de la scène alternative en bande dessinée