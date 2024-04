Un brillant généticien est renvoyé de sa start-up en Californie pour avoir mené des expériences interdites sur les biopuces, des ordinateurs biologiques de la taille d'une cellule. Afin de sauver le produit de ses recherches, il s'injecte les précieux organismes modifiés, espérant pouvoir les récupérer aisément. Mais ceux-ci se multiplient, deviennent hors de contrôle et finissent par transformer tout son corps. Cette pandémie intelligente se répand alors à une vitesse fulgurante aux Etats-Unis, et bientôt dans le monde entier, provoquant une apocalypse d'un nouveau genre. L'avis de l'éditeur Roman majeur de Greg Bear, La Musique du sang développe le thème de la nouvelle " Le chant des leucocytes " , lauréate des prix Hugo et Nebula. A la fois thriller-catastrophe et spéculation scientifique très aboutie, ce récit explore les dangers des nanobiotechnologies et préfigure les dérives des mégacorporations du numérique, démontrant ainsi de façon éclatante le rôle de la science-fiction comme lanceur d'alerte. L'écrivain américain Greg Bear (1951-2022) est un géant incontesté de la science-fiction mondiale, avec des romans souvent prémonitoires, mêlant avec brio la rigueur scientifique et un imaginaire sans limite. Cet auteur enchaînera les succès tout au long de sa carrière, notamment avec son célèbre Cycle de l'Hexamone (Eon, Eternité et Héritage). " Ce que j'aime dans son oeuvre, c'est qu'elle embrasse librement tout ce que la science-fiction peut offrir... Greg Bear nous emmène dans un grand tour de manège grâce à son imagination débordante. " (Robert J. SAWYER)