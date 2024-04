En quête permanente de recrues et de défis et sous l'égide de son chef suprême, Reid Eckart, l'armée d'I. S. S. Snipers s'est rebaptisée : "la Légion Sombre" . Dans cet univers sans espoir où seuls les plus forts survivent, Erioch prendra sous son aile Khali et leur rivalité s'étalera sur des années. La Légion Sombre semble quant à elle, sur le point d'éradiquer la dernière poche de résistance.