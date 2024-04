A l'aube de nouveaux horizons

Sommes-nous seuls dans l'Univers ? Dans un essai vivant et didactique sur l'une des questions les plus profondes de l'humanité, l'astrobiologiste Nathalie Cabrol aborde l'exploration de notre système solaire, la recherche des exoplanètes, celle des signaux extraterrestres et les types de civilisation ou de vie qu'on espère y trouver. Avec 300 millions d'exoplanètes dans la zone habitable de notre galaxie, penser que nous sommes seuls est une " absurdité statistique ". Trouver des formes de vie au-delà de la Terre pourrait nous aider à comprendre comment elle est apparue sur notre planète, car si nous savons répondre au quand, nous ignorons toujours le comment. C'est à cette odyssée extraordinaire et à la découverte de tout un monde inconnu que nous invite Nathalie Cabrol.