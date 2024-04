Tout est toujours parfait !. L'art d'accueillir ce qui est

A travers les préceptes simples et empreints d'humour de François Lemay, découvrez comment libérer votre intuition, maîtriser l'art de l'acceptation et échapper aux pièges de la suranalyse. L'auteur vous invite à explorer les profondeurs de la reconnexion et de la compréhension des enseignements de la nature en apprenant à demander pour recevoir, tout en évitant les pièges de la négativité. Car, pour rappel, tout est toujours parfait ! Transformez dès maintenant votre façon de vivre en vous débarrassant de vos résistances pour devenir la meilleure version de vous-même !