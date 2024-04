Eugène Delacroix

En 1822, Delacroix fait sa première entrée dans le monde artistique en exposant " Dante et Virgile aux Enfers ", une oeuvre vigoureuse, à la composition ambitieuse et aux couleurs très travaillées. Deux ans plus tard, il peint "Le Massacre de Scio"(représentant les massacres perpétrés à Chios en avril 1822 par les Ottomans lors de la guerre d'indépendance grecque), oeuvre puissante et engagée, dont l'Etat se porte acquéreur, indifférent à la critique. Ces deux toiles concrétisent la polémique entre romantisme et classicisme, entre dessin et couleur, laquelle suivra le peintre toute sa vie. Lors de l'exposition universelle de 1855, Delacroix présenta une quarantaine de toiles par lesquelles il confirmera son talent. Ce magnifique ouvrage nous offre l'occasion d'admirer les plus beaux chefs-d'oeuvre de Delacroix, mais aussi de découvrir son parcours, son itinéraire et les techniques qu'il utilisait. Delacroix a eu une influence sur nombre de peintres, comme Vincent Van Gogh. Ses tableaux témoignent d'une grande maîtrise de la couleur.