KroK et Angélino partagent depuis toujours la vie de cirque. Le premier est un tigre, le second un humain. Ils se déplacent avec les artistes, le chapiteau et les caravanes d'une représentation à l'autre, un jour ici, le lendemain là-bas, à la fois nulle part et partout. Libres d'inventer leur propre vie, plus proches des règles de la nature que de celles des humains. Pourtant,? un courrier arrive, et la loi se rappelle à eux. Commence alors, pour Angélino, KroK et leurs amis, une course folle vers la liberté qui ne se trouve pas toujours là où l'on croit. Action, amour, trapèze et monocycle se mêlent dans un tour de piste audacieux. Car finalement, des hommes ou des animaux, qui sont les plus sauvages ?